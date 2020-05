Josué: «Tenho muitas saudades do Braga»

Josué também falou à TV do Sp. Braga para recordar a final do Jamor ganha há quatro anos, frente ao FC Porto. O médio que estava precisamente emprestado pelos dragões aos bracarenses, ainda hoje não consegue lembrar o que lhe veio à cabeça quando marcou o segundo golo do Sp. Braga, aproveitando uma distração fatal de Marcano.





"O Marcano não me viu e quando se ia a virar, tirei-lhe a bola e marquei. Ele ainda me deu uma 'porrada', mas aguentei-me... Até ao dia de hoje ainda estou para descobrir, a sério, o que me passou mesmo pela cabeça depois daquele golo, juro que não sei. Pedi desculpa depois do golo, lembro-me de me deixei cair no relvado, chorar e mais nada", registou o agora médio dos israelitas do Hapoel Be'er Sheva. "O Marafona foi incrível nos penáltis. Defendeu tudo... Sabia que o Braga era um grande clube, que tinha muita gente, mas não sabia que eram tão fanáticos como percebi nesse dia."Josué, agora com 29 anos, deixou ainda claramente a entender que deseja regressar ao Sp. Braga."Tenho muitas saudades do Braga, pelo clube em si, mas principalmente pelas pessoas. Falei há pouco tempo com o dr. Vítor Moreira, o médico do clube, e disse-lhe que um dia ia voltar. Ele respondeu-me que estou sempre a dizer isso e que nunca voltei. Disse-lhe que não o fiz devido a algumas coisas, mas que iria voltar para ganharmos mais uns títulos juntos e depois acabo a minha carreira no clube", prometeu o médio, antevendo mais conquistas para os bracarenses.