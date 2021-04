Jovem central do Sp. Braga assina contrato profissional

O Sp. Braga segurou mais um jovem da sua formação com um contrato profissiona. Neste caso, o central Rodrigo Beirão, de 18 anos, assinou por três temporadas, ficando vinculado ao clube minhoto até 2024.





O jogador, que integrou esta época o plantel dos sub-19, mostrou-se orgulhoso pela assinatura do contrato e não escondeu o desejo de chegar, no futuro, à equipa principal. "Apesar de ser uma época atípica, sinto que evoluí bastante com ajuda de toda a equipa. Foco-me naquilo que me pedem, de forma a continuar a crescer e poder atingir um dos meus sonhos, que é jogar pela equipa principal", disse, aos meios do clube."Tenho evoluído bastante desde que cá cheguei. Já lá vão três temporadas… Considero-me um jogador rápido, inteligente e que gosta do um para um", apontou Rodrigo Beirão.