Juventus chega aos 20 milhões por Trincão

A Juventus está muito perto de garantir a contratação de Francisco Trincão. O criativo do Sp. Braga, de 18 anos, encontra-se há algum tempo na mira da vecchia signora, que estará disposta a ir até aos 20 milhões de euros de valor global da operação para garantir desde já um alvo que está a ser muito pretendido no mercado.Uma vertigem agravada pelo facto de Trincão se ter sagrado melhor marcador do último Campeonato da Europa de sub-19, que Portugal conquistou no último verão.A entrada em cena de Jorge Mendes acelerou o processo, tendo feito a ligação com o diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, deixando o fumo branco iminente apesar de não ser o representante de Trincão. Certo é que o emblema de Turim pretende seguir o modelo de empréstimo com opção de compra obrigatória que permite aliviar a pressão do fair-play financeiro da UEFA. A proposta, apurou o nosso jornal, é concreta e para avançar.O Sp. Braga não se pronuncia oficialmente sobre o negócio nesta fase. Todavia, tudo indica que Francisco Trincão poderá ser oficializado como jogador da Juventus nos próximos dias, provavelmente antes de completar 19 anos, no próximo dia 29.António Salvador está prestes a fazer mais um encaixe milionário com uma jovem promessa. As transferências de Pedro Neto e Bruno Jordão para a Lazio valeram a entrada garantida de 18,5 milhões de euros nos cofres arsenalistas, com mais 14 milhões de euros pendentes de objetivos, e ainda continua de pé a possibilidade de Bruno Xadas rumar ao Monaco no próximo mês.