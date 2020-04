Karoglan não esquece os golos ao Benfica em 1998

Com 65 golos em 212 jogos, Karoglan é uma das grandes figuras da história do Sp. Braga. O antigo avançado croata, hoje com 56 anos, juntou-se a Artur Jorge, Quim e Zé Nuno Azevedo, outras velhas glórias dos arsenalistas, para uma conversa no Facebook onde responderam a questões dos adeptos.





Na memória de Karoglan continua bem intacta a sua exibição frente ao Benfica na meia-final da Taça de Portugal, em fevereiro de 1998. Marcou dois golos no triunfo por 2-1, depois das águias terem inaugurado o marcador através de Panduru. Mas um desses golos é particularmente especial, o de livre direto."Não é o melhor, mas foi o mais importante. Um golo que ficou na história do Sp. Braga e na minha também. O Estádio 1.º Maio estava cheio, eu nunca tinha visto tanta gente. Até havia pessoas em cima do muro. Uns 50 mil, foi uma coisa inesquecível", comentou, ele que deixou o Minho no fim da época 1998/99.Tratado carisonhamente por 'velhinho' pelos companheiros de debate, Karoglan agradeceu profundamente ao Sp. Braga, aos adeptos e à cidade por todos os bons momentos que passou na cidade dos Arcebispos, ao longo da década de 90."O Karoglan foi o primeiro craque da bola com quem eu joguei, um fora-de-série, com quem nós sonhamos um dia vir a jogar. Era fantásitco, era passar a bola ao Karoglan ele decidia", sintetizou Quim, a propósito do avançado.Este quarteto recordou alguns momentos do passado ao longo de pouco mais de uma hora de conversa. Quim salientou as memórias vividas no Estádio 1.º de Maio, desde os tempos em que começou a joga à bola. Zé Nuno Azevedo lembrou as dificuldades daquele tempo que, no entanto, não impediam a equipa de ser unida e viver momentos marcantes."O 'Braguinha da loja os 300' tinha coisas de grandes sacrifício e lutas internas entre nós para superar as dificuldades, que hoje felizmente não se vivem. São tempos diferentes. Se gostaria de estar num Braga ao nível do que está hoje? Obviamente que sim, mas não troco esse nível pelo nosso caminho e trabalho daque tempo. São tempos diferentes, são os tempos que são. Faltou a estabilidade e continuidade que hoje existe. Mas aquilo que vivi e itensidade que vivemos, como sofremos juntos, não trocaria", assegurou o antigo defesa-direito.Artur Jorge recordou uma brilhante tarde europeia, em que marcou dois golos ao Vitesse, em setembro de 1997. "Marquei dois penáltis e vocês permitiram que eu brilhasse", disse, para Karoglan e Zé Nuno Azevedo, pois foram eles que sofreram as infrações na área dos holandeses.Estes antigos jogadores mostraram grande satisfação pelo diálogo, sobretudo pelo reencontro, ainda que à distância, com Karoglan. Uma conversa que motivou a atenção de adeptos do Sp. Braga, mas também de Manuel Cajuda.O experiente treinador chegou a trabalhar com estas figuras durante a sua passagem pelo comando técnico do Sp. Braga. "Como eu adoro ouvir-vos. Continuam grandes e eu cresci com vocês. Obrigado putos", escreveu Cajuda, num comentário à publicação do Sp. Braga.