Lazio ao ataque para contratar Bruno Viana

Restam poucos dias para o encerramento do mercado e um dos dossiês para acompanhar com atenção em Braga é o de Bruno Viana. Em Itália começaram a circular informações de que a Lazio pretende reforçar-se com o central brasileiro do Sp. Braga, propondo um empréstimo com opção de compra que pode chegar aos sete milhões de euros.





Esta não é a primeira vez que a Lazio demonstra interesse em levar Bruno Viana, a julgar pelas notícias a este propósito em anteriores períodos de mercado. Bruno Viana cumpriu, frente ao Gil Vicente, o jogo 150 com a camisola do Sp. Braga, ele que não tinha sido opção em nenhum dos jogos da final four da Allianz Cup.