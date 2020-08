Lazio prepara ataque a Paulinho

Para lá do já falado David Silva, que irá assinar muito em breve, a Lazio está apostada em construir uma equipa forte para o regresso às competições europeias e segundo a Sky Italia um dos seus principais alvos mora no Sp. Braga. De acordo com a emissora, os romanos têm atenções voltadas a Paulinho, um nome que consta na lista de Igli Tare e que é visto pelos laziale como o objetivo número 1 para o ataque.





Ainda assim, segundo a Sky, os valores pedidos pelo Sp. Braga (os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão) estão fora do alcance da turma italiana, que tentará negociar por uma verba próxima dos 15 a 16 milhões. Caso Paulinho acabe por ser um alvo impossível de garantir, a Lazio tem Borja Mayoral como plano secundário.