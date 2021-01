Legião de Ouro: Paulinho e David Carmo premiados, tal como Jesus ou Rúben Amorim

Em ano de comemoração do centenário, o Sp. Braga revelou hoje a lista de distinguidos nos prémios Legião de Ouro, sendo que estas figuras receberão os prémios na segunda quinzena de fevereiro. Uma edição bem diferente, devido às circunstâncias impostas pela pandemia.





Paulinho e David Carmo são os nomes que mais sobressaem na lista de galardoados, sendo que o avançado é o futebolista do ano e o central o atleta revelação do ano. Rodrigo Gomes, jovem que tem trabalhado às ordens de Carlos Carvalhal e que até já somou minutos de competição na equipa, é o Guerreiro Cidade Desportiva.Este ano, por ser o do centenário do clube, o Sp. Braga decidiu galardoar "todos os treinadores que, ao longo dos últimos 100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da 1ª divisão), como também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do clube". É neste contexto que Jorge Jesus, Rúben Amorim, Paulo Fonseca, Domingos Paciência, José Peseiro, entre outros, serão distinguidos. No caso de Paciência, o clube deixou uma ressalva: "apesar de não ter conquistado títulos nacionais ou internacionais, o percurso de Domingos Paciência na história do SC Braga não poderia passar sem este reconhecimento."Eis a lista completa de galardoados:– Abílio Gonçalves (Boccia)– João Peixoto (Atletismo)– David Carmo (Futebol)– Rodrigo Gomes– AMCO– ABB– Dr. Vítor Moreira– Júlio Ferreira (Taekwondo)– Paulinho– Luís Cameira (Natação)– Hospital de Braga (Profissionais de Saúde)– Sócios do SC Braga– treinadores:Manuel Palmeira – vencedor Taça de Portugal em 1965/66;Hilário Conceição – vencedor Taça Federação Portuguesa de Futebol em 1976/77;Carlos Baptista – vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 1976/77 e do Campeonato Nacional de Juvenis em 1980/81;Jorge Jesus – vencedor Taça Intertoto em 2008/09;Domingos Paciência – finalista da Taça UEFA em 2010/11;José Peseiro – vencedor Taça da Liga em 2012/13;Pedro Duarte – vencedor Campeonato Nacional de Juniores em 2013/14;Paulo Fonseca – vencedor Taça de Portugal em 2015/16;Miguel Santos – vencedor do Campeonato Nacional Feminino, da Supertaça Feminina em 2018/19 e da Taça de Portugal Feminino (2019/20);Rúben Amorim – vencedor Taça da Liga em 2019/20;Sameiro Araújo – treinadora com mais títulos no Atletismo (37);Luís Marta – treinador com mais títulos no Boccia (10);João Roque – treinador com mais títulos no Bilhar (9);Joaquim Peixoto – treinador com mais títulos no Taekwondo (9);Bruno Torres – treinador com mais títulos no Futebol de Praia (7);José Borges – treinador com mais títulos na Natação (4).