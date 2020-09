Leipzig oferece 13 milhões de euros ao Sp. Braga para levar Ricardo Horta

Ricardo Horta está na lista de alvos do RB Leipzig para este mercado. O extremo, de 25 anos, foi colocado no lote de jogadores a atacar neste verão e a Braga já terá chegado, inclusive, uma proposta pelo português. Segundo a Sky alemã, o emblema germânico terá acenado com 13 milhões de euros por Horta, um valor bastante longe do da cláusula de rescisão, que está cifrada nos 30 milhões de euros.





Ora, a verdade é que a SAD arsenalista, liderada por António Salvador, nunca escondeu que esse seria o valor desejado para abrir mão de um ativo que foi preponderante na temporada muito positiva que os bracarenses realizaram em 2019/20.