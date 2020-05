Lendas recordam simbolismo do Estádio 1.º de Maio: «Alguns iam à feira antes do treino»

Eduardo, Wender, Castanheira e João Cardoso aproveitaram o encontro virtual através do Facebook do Sp. Braga para recordar a importância do Estádio 1.º de Maio para o Sp. Braga.





"Será sempre um estádio emblemático para qualquer bracarense", sintetizou Eduardo, depois de Castanheira ter destacado a importância do palco onde se estreou e mais momentos viveu pelo Sp. Braga.Wender lembrou os tempos em que até havia gente a ir às compras antes do treino. "O mais engraçado nessa altura era quando passávamos do balneário para o Campo da Ponte [ao lado do 1.º de Maio] e havia uma feira e alguns jogadores até faziam compras lá na feira mesmo antes do treino", recordou.Castanheira lembrou que, aquando da mudança para o Estádio Municipal, a equipa teve uma sequência de jogos sem conseguir ganhar. E João Cardoso aproveitou a deixa para recordar que Jesualdo Ferreira, então técnico do Sp. Braga chegou a dizer o seguinte: "Vamos jogar lá para cima que aqui a gente não se entende..."