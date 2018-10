Liga abre processo de averiguações devido à entrada tardia dos adeptos do Sp. Braga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou esta sexta-feira que vai abrir um processo de averiguações face à entrada tardia dos adeptos afetos ao Sporting de Braga no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.O dérbi minhoto entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga realizou-se esta sexta-feira, em jogo da oitava jornada da Liga NOS, que"Face ao ocorrido no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com a entrada tardia dos adeptos afetos ao SC Braga, a Liga Portugal vai abrir um processo de averiguações, na defesa do bom nome de todos os que querem verdadeiramente dignificar o futebol. Não permitiremos que forças externas ao terreno de jogo tentem denegrir o trabalho de quem está em pleno no futebol", pode ler-se no comunicado divulgado esta noite no site da LPFP.O organismo que gere o futebol profissional fez ainda saber que se realizou esta sexta-feira de manhã uma reunião de organização do encontro entre os dois clubes, em que se fez representar pela diretora executiva de competições, na qual "foi assegurada pela representante da força policial que tudo estava devidamente organizado e acautelado, para que o início do encontro tivesse início sem percalços, como seria expectável por todos".A concluir, a LPFP reiterou o desejo de que os restantes jogos desta jornada das 1.ª e 2.ª ligas "possam decorrer num ambiente de fair-play, que dignifique o futebol".Além do atraso na entrada dos adeptos, uma fonte oficial do clube bracarense referiu que odo Vitória de Guimarães, tendo ficado com vidros traseiros e laterais partidos, além da viatura na qual seguia o presidente dos bracarenses, António Salvador, ter sido atingida por uma tocha, sem mais consequências.O mesmo responsável afirmou ainda que os 31 autocarros que transportaram os adeptos do Sporting de Braga com bilhete para assistirem ao jogo estiveram parados na A11, a meio do percurso entre Braga e Guimarães, pouco antes das 21:00, a cerca de 20 minutos do apito inicial.