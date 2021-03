Lima fecha o onze do Centenário do Sp. Braga

O Sp. Braga divulgou esta segunda-feira o nome de Lima como o último eleito para o onze do Centenário do clube, numa votação online promovida para proporcionar aos adeptos a participação na eleição da melhor equipa da longa história dos arsenalistas.





O antigo avançado brasileiro, agora com 37 anos e que também brilhou no Benfica, marcou 40 golos em 98 jogos pelo Sp. Braga, deixando uma marca difícil de apagar, como se comprova agora com esta distinção."Tenho saudades dos momentos que vivi no clube e quero a agradecer a todos os que votaram em mim. Fico muito honrado por ter deixado o meu nome gravado na história do clube e desejo sempre as maiores felicidades ao Sp. Braga, clube onde vivi grandes momentos e que abriu muitas portas para mim. Serei sempre grato ao clube e nunca esqueci que fiz parte dos Guerreiros do Minho", assinalou Lima num vídeo que o Sp. Braga divulgou na sua página do Facebook.Nas últimas semanas, o onze do Centenário foi sendo divulgado e resultou nesta equipa para a história do Sp. Braga: Quim; Marcelo Goiano, Artur Jorge, Moisés e Sequeira; Vandinho, Hugo Viana e Mossoró; Alan, Karoglan e Lima.Nota para o facto de Sequeira ser o único elemento do atual plantel a fazer parte deste onze, sendo que o nome do treinador do Século eleito pelos adeptos será divulgado durante o dia de hoje.