Liverpool atento às exibições de David Carmo

Produto da formação do Sp. Braga, David Carmo assumiu-se como titular da equipa principal na temporada passada e, desde aí, tem gerado interesse junto de alguns clubes de topo europeu.

De acordo com notícias veiculadas a partir de Inglaterra, o Liverpool está atento às exibições do defesa-central de 21 anos e pode avançar com uma proposta neste mercado de janeiro. O atual campeão inglês tem tido vários problemas com lesões ao longo da época, sendo o caso mais flagrante a operação ao joelho a que foi submetido Van Dijk. De resto, esta já não é a primeira vez que David Carmo é associado a clubes ingleses. No passado, o jovem já foi apontado como possível reforço do Leicester e do Manchester United. Depois de ter renovado no passado mês de novembro até 2025, David Carmo ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.