Lomotey apontado ao Sp. Braga

O médio ganês Lomotey, de 22 anos, está a ser apontado ao Sp. Braga. Segundo o diário desportivo espanhol 'As', já terá sido manifestado o interesse arsenalista no jogador que representa o Extremadura, clube que milita na 2.ª Liga espanhola.





Emmanuel Lomotey tem 15 encontros disputados na presente temporada e um golo apontado, precisamente no último jogo antes do futebol espanhol ter sido interrompido devido à pandemia do coronavírus.Ainda de acordo com o 'As', o Sp. Braga não estará sozinho na corrida por Lomotey, já que os franceses do Metz e os alemães da Union Berlim também estão interessados no jogador. Acrescente-se que já terá sido recusada uma proposta de um clube do campeonato da Hungria.