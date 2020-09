Lucas Cunha cedido ao Celta de Vigo

O Sp. Braga chegou a acordo com o Celta de Vigo para o empréstimo de Lucas Cunha, ficando ainda estabelecida uma cláusula de opção de compra do passe no final desta época.





O defesa-central brasileiro tem 23 anos e chegou ao Sp. Braga em 2014, mas nunca se conseguiu impor na equipa principal, realizando apenas 3 jogos na temporada passada, sendo que depois cumpriu mais três no Estoril, onde esteve cedido a partir de janeiro.