Lucas Mineiro no Sp. Braga: «Se tivesse ido bater ao Benfica, saía no final da época» Analista André Borges considera ainda que o se o brasileiro "tivesse ido bater ao Benfica, saía no final da época"





• Foto: Luís Vieira/Movephoto