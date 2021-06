Lucas Mineiro: «Todos sonham em chegar a uma equipa como o Sp. Braga»

"Foi aqui que pediram mais power? Legião, acabámos de ganhar um novo MONSTRO para o meio-campo!" Foi desta forma que o Sp. Braga confirmou de forma oficial a contratação de Lucas Mineiro.





"É motivo de muita alegria. Claro que todos os jogadores sonham em chegar a uma equipa como a do Braga. Quando soube que havia interesse fiquei logo muito animado e motivado para que tudo corresse bem e pudesse vestir esta camisola", disse o médio de 25 anos nas suas primeiras declarações aos meios do clube."Fiquei um pouco surpreendido, mas claro que nós trabalhamos sempre para estar na melhor forma e buscar a evolução crescente para a nossa carreira. Procurei dar o meu melhor na primeira época em Portugal, felizmente as coisas correram bem e agora estou a ter esta oportunidade de fazer parte deste grande clube", confessou ainda Mineiro que na época passada esteve ao serviço do Gil Vicente, adiantando ainda: "Quando a gente faz parte de uma equipa como a do Sp. Braga tem de ter a mesma vontade e ambição do clube que, dentro do cenário nacional e até internacional, entra sempre para conseguir coisas grandes dentro da competição. Prometo muito trabalho e dedicação ao clube e espero que junto com os meus companheiros possamos fazer uma excelente época."