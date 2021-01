Lucas Piazón e a passagem pelo Chelsea: «Sabia que não tinha hipótese»

Lucas Piazón, que recentemente foi contratado pelo Sp. Braga a custo zero, abordou o início de carreira e demonstrou alguma amargura por não ter tido a possibilidade de demonstrar a sua qualidade no Chelsea. O médio brasileiro, de 26 anos, foi contratado pela formação inglesa ao São Paulo, na temporada 2011/12, por um valor a rondar os oito milhões de euros. Contudo, nunca conseguiu singrar em Stamford Bridge e teve mesmo que enfrentar sucessivos empréstimos a equipas como Vitesse, Eintracht Frankfurt , Reading, Fulham , Chievo e Rio Ave, clube que representou desde o verão de 2019 até à presente janela de transferências, momento em que se desvinculou em definitivo do Chelsea e rubricou contrato com o Sp. Braga. Ao ‘Oh My Goal’ recordou essa fase mais instável da carreira.





"Para ser honesto, os jogadores emprestados que voltavam ao Chelsea no verão tinham muita expectativa. Sabíamos que o treinador era novo e ouvíamos sempre: 'se estiveres bem, o treinador pode ficar contigo'. Mas, no fundo, sabíamos que não tínhamos hipótese, porque eles estavam a investir muito dinheiro em contratações. Sabíamos que ficaríamos lá três, quatro ou cinco semanas e depois eles tentariam emprestar-nos novamente. No início, senti que o Chelsea realmente me queria e que até poderia voltar para integrar o plantel. Mas depois do terceiro ou quarto empréstimo, eu sabia que era apenas um negócio. Era do tipo: 'Mostras-te ao mundo, alguém vai quer comprar-te e tu ficas feliz – tu não vais jogar mais aqui'", declarou Lucas Piazón, acrescentando."Quando fui da Holanda para a Alemanha… era um mundo completamente diferente porque a liga alemã é totalmente diferente da liga holandesa. O Vitesse não tinha nada a ver com o Eintracht Frankfurt. A forma como eles queriam jogar, o que o treinador exigia de mim num determinado lugar… demorei muito a adaptar-me. Se eu tivesse ficado na Alemanha poderia ter feito um trabalho muito melhor. É sempre uma grande mudança e leva tempo. Tem que se ter paciência, mas quando se está emprestando não há muita paciência. Temos que demonstrar logo trabalho porque somos do Chelsea", disse Lucas Piazón, reconhecendo que foi "difícil" deixar o Fulham no final da época 2017/18. "Ainda hoje não sei se ofereceram pouco por mim ou se fizeram alguma proposta".