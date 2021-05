Lucas Piazon: «Fazer golos é sempre bom e ganhar melhor ainda»

Foi com um 'chapéu' de Lucas Piazon, à passagem do minuto 45+3', que o Sporting de Braga se adiantou no marcador da final da Taça de Portugal frente ao Benfica, disputada este domingo no Estádio Cidade de Coimbra.





No final da partida, o criativo dos arsenalistas não escondeu a felicidade pela conquista do troféu da Prova Rainha, sublinhando: "Contra o Benfica é sempre difícil"."Muito feliz, fazer golos é sempre bom e ganhar melhor ainda. Merecemos este resultado. Contra o Benfica é sempre difícil e não foi fácil. Mesmo com um a mais foi difícil, mas fizemos por merecer este resultado. Momento especial para a minha carreira ao final de duas épocas em Portugal", atirou, em declarações à Sport TV.