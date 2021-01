Lucas Piazón iminente no Sp. Braga

Lucas Piazón vai assinar o primeiro reforço do Sp. Braga neste mercado de inverno. A oficialização do acordo está para breve, apurou Record.





O avançado brasileiro chegou ao Rio Ave em setembro de 2019 emprestado pelo Chelsea durante dois anos. Aos 25 anos, Piazón apostava assimnuma nova etapa da carreira, depois de sucessivamente cedido a vários clubes.Nos últimos dias desvinculou-se do clube de Vila do Conde e também terminou o vínculo com o Chelsea que ea válido até ao fim desta temporada.