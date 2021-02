Lucas Piazon: «Se o golo tivesse surgido mais cedo talvez conseguíssemos a vitória»

A análise de Lucas Piazon ao empate caseiro (2-2) do Sp. Braga frente ao FC Porto, em declarações à Sport TV.

"O segredo foi acreditar até ao fim, tal como fizemos no jogo passado. Mesmo com o 2-0 acreditámos que podíamos tirar algo do jogo e conquistámos um ponto. Foi um jogo difícil. Na primeira parte o FC Porto saiu na frente com o penálti. Melhorámos no início da segunda parte, mas sofremos o 2-0. O FC Porto ainda segurou um pouco as coisas depois da expulsão do Corona, mas conseguimos chegar ao empate. Se o golo tivesse surgido mais cedo talvez tivéssemos conseguido chegar à vitória. Perdemos dois pontos, mas impedimos o FC Porto de fazer dois pontos. Com este empate continuamos na luta ali nos lugares cimeiros. Cheguei para ajudar. Aqui no Sp. Braga há muitos jogos e quero ajudar sempre que tiver oportunidade."