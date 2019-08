Lucas renova com o Sp. Braga até 2023

O Sp. Braga anunciou que chegou a acordo com Lucas Cunha para prolongar o vínculo existente até 2023. O jovem defesa-central, aposta de futuro dos bracarenses, lesionou-se a meio da temporada da passada e ainda não se estreou pela equipa principal, mas não perdeu a confiança dos responsáveis arsenalistas, que mantêm a crença no potencial do defensor, de 22 anos.





"Na Legião, o Futuro chega sempre mais cedo. Temos 'magia' até 2023", escreveu o Sp. Braga, nas redes sociais, após dar conta da conclusão do processo de renovação com o central.Chegada a Portugal em 2014/15, na altura para a equipa B arsenalista, Lucas Cunha irá manter-se na cidade dos arcebispos por mais quatro anos.