Lukas Hornicek e o sonho de jogar na equipa principal do Sp. Braga

Lukas Hornicek tem sido o dono da baliza da equipa de sub-19 do Sp. Braga no Campeonato Nacional, mas de há largos meses a esta parte que tem vindo a trabalhar durante a semana com o plantel principal arsenalista. Uma aposta da SAD num jovem de 17 anos, que mostrou valor no Euro’2019 em sub-17, ao serviço da República Checa.





Após esse evento surgiram outras propostas, mas o guarda-redes diz que tomou a decisão acertada. "Escolhi o Sp. Braga porque é como a minha anterior equipa [Pardubice], é muito familiar. Um clube que aposta naquilo que produz na formação. Foi uma boa decisão", apontou, em conversa com os jornalistas, através de videoconferência.Lukas Hornicek tem vindo a evoluir no Minho, acalentando o sonho de poder vir a estrear-se em jogos pela equipa principal do Sp. Braga já na próxima temporada. "É o meu sonho. É algo difícil, mas vou trabalhar ao máximo para consegui-lo", frisou, antes de explicar como é trabalhar com Matheus, Tiago Sá e... Eduardo, 20 anos mais velho. "Ele é muito engraçado e gosta de sorrir. Acaba por ser como um pai e gosto muito de treinar com ele. Falo mais com ele e com o Tiago Sá porque falam muito bem inglês. Com o Matheus não tanto, porque não falo muito bem português", disse Hornicek."Estou muito feliz por estar a trabalhar com a equipa principal. Poder evoluir com jogadores desta qualidade tem sido uma experiência fantástica", contou, antes de garantir que está tudo bem consigo e com a sua família, residente da República Checa, nesta fase da pandemia da Covid-19. "É claro que é uma situação difícil. Eu, como toda a gente aqui, sou apaixonado por futebol e quero voltar a jogar. Esperemos que isto se resolva o mais rapidamente possível. A situação na República Checa acaba por estar bem melhor do que aqui. Felizmente toda a minha família está bem e isso deixa-me mais tranquilo", sublinhou.O jovem guarda-redes chegou a Braga no último verão, proveniente do Pardubice, onde ingressou aos 7 anos. O acordo de empréstimo na primeira época previa uma opção de compra e posterior contrato de quatro anos, sendo que a SAD arsenalista já tinha exercido há algum tempo essa opção, garantindo assim os serviços do internacional jovem da República Checa até 2024.