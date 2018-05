Duas boas notícias na mesma semana. Três dias depois de saber que tinha sido chamado por Abel Ferreira para integrar os trabalhos da pré-temporada, Luther Singh colocou no papel a renovação de contrato que estava a ser discutida nas últimas semanas. Record já tinha dado conta das pretensões da SAD e também da vontade do jovem internacional sul-africano continuar ao serviço dos arsenalistas. Ontem, chegou a oficialização do novo contrato, que é válido até junho de 2023.





Depois, rumará para um período de férias com a cabeça na equipa principal do... Sp. Braga. Como já se disse, Abel Ferreira chamou-o para os trabalhos da pré-época, mas o extremo sabe que será muito complicado permanecer no plantel. Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Fábio Martins são as opções para o corredor esquerdo e apenas o primeiro tem algumas perspetivas de sair. A SAD não o quer perder e, nesse caso, Luther Singh voltará, em princípio, à 2ª Liga para continuar a mostrar todas as competências que demonstrou na temporada que há bem pouco terminou. Para além do sul-africano, há ainda outro extremo que também se vai mostrar no verão a Abel Ferreira: Trincão, o menino 30 milhões.

Aos 20 anos, o extremo foi um dos destaques da formação B, onde marcou 12 golos em 44 jogos partidas. O seu bom momento manteve-o entre os convocados do selecionador sub-20, mas também sob o olhar atento do responsável máximo dos Bafana Bafana. Dentro de dois dias, a seleção sul-africana vai disputar a COSAFA Castle Cup, torneio que reúne os países da zona sul do continente, e Luther Singh terá uma nova oportunidade para se mostrar.

Autor: Ricardo Vasconcelos