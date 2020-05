Madureira orgulhoso com contrato profissional: «O telemóvel não pára de tocar»

João Madureira, de apenas 16 anos, não cabe em si de contente, depois de ter assinado contrato profissional com o Sp. Braga, válido até ao fim da época 2022/23, e com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.





"O telemóvel não para de tocar (risos). Os meus amigos mandaram-me mensagens, escreveram textos nas redes sociais… estão muito felizes por mim. Quanto à família, o meu pai, talvez por ser o que gosta mais de futebol, foi o mais efusivo, mas todos estão extremamente contentes porque sabem que era algo que queria e é um passo muito importante para mim", referiu o médio-ofensivo, em declarações aos meios oficiais do Sp. Braga."Já estou no SC Braga desde os Sub-13, quando cheguei ainda era muito novo e não sabia se ia resultar, mas o clube acolheu-me muito bem, estive sempre confortável aqui e desde que assinei o meu contrato de formação senti que o SC Braga era o clube onde queria estar", acrescentou Madureira.E foi nos arsenalistas que viveu uma mudança importante no seu percurso, tendo em conta que antes chegou a jogar como defesa-central e médio-defensivo. "O míster Pedro Pires ajudou-me muito mal cheguei, jogava a central e a médio-defensivo no meu anterior clube e com ele mudei de posição, passei a atuar mais à frente e aumentei de rendimento. Foi uma grande mudança logo no primeiro ano que ajudou nos restantes", referiu.E a verdade é que Madureira passou a marcar vários golos ao longo das últimas épocas. Nesta, por exemplo, fez seis em nove jogos pelos Palmeiras (sub-16), o clube satélite do Sp. Braga, antes de se fixar nos sub-17 dos arsenalistas, então comandados por Custódio."O caminho passa por pensar sempre mais alto. Este é um objetivo que já está concluído, agora é traçar novas metas, continuar a trabalhar pois quero alcançar patamares ainda mais elevados", assinalou João Madureira.