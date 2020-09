Maiorca garante Murilo por empréstimo

Depois de ter estado cedido ao Sp. Gijón em 2019/20, o brasileiro Murilo vai voltar a atuar no país vizinho por empréstimo do Sp. Braga. Esta temporada o seu destino será o Maiorca, clube que esta quinta-feira comunicou oficialmente a integração do jogador de 25 anos, que chega ao emblema insular cedido por uma temporada, num acordo no qual está prevista uma cláusula de opção de compra.





"Estou muito contente por chegar a um clube com tanta história e a esta ilha muito bonita. É uma grande oportunidade para mim. A Segunda Divisão é uma categoria que conheço, tal como os próprios clubes e o estilo de jogo. Venho com vontade de conseguir atingir os objetivos e devolver o Maiorca ao lugar onde merece estar", declarou o avançado brasileiro, que chegou ao Sp. Braga em 2018 depois de ter deixado boas indicações no Nacional.Pelos minhotos disputou um total de 33 partidas em época e meia, antes de na temporada passada, no mercado de inverno, ter rumado ao Sp. Gijón, clube pelo qual jogou em 16 ocasiões.