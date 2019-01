Makouta a caminho do Sp. Braga

O Sp. Covilhã chegou esta terça-feira a acordo com o Sp. Braga para a transferência do médio Gaius Makouta, adiantou o presidente do emblema serrano, José Mendes, em declarações à agência Lusa.O médio defensivo francês, de 21 anos, cumpria a segunda temporada nos leões da serra e foi totalista no emblema serrano, alinhando nas 22 partidas disputadas, com três golos marcados.Makouta chegou ao Sporting da Covilhã duramente a pré-época da última temporada, à experiência, e no primeiro ano fez 25 jogos.Antes, o médio passou polo Aris, da Grécia, pelo Longford, da República da Irlanda, e pelo Cretéil-Lusitanos e pelo Havre, ambos de França, quando era ainda júnior.Depois do entendimento entre os dois clubes, falta agora o esquerdino assinar o vínculo com os 'arsenalistas'.