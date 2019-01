Está confirmada a contratação de Makouta. O médio de 21 anos, que estava ao serviço do Sp. Covilhã, assinou por quatro temporadas e meia com o Sp. Braga e vai juntar-se à equipa B dos arsenalistas.Ao serviço do emblema serrano, onde ingressou no início da temporada passada, Makouta fez 3 golos em 47 encontros.Makouta é natural de Beaumont, em França, e atua como médio-defensivo.O acordo com os minhotos foi consumado junto do presidente António Salvador.