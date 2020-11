Manchester United na corrida por David Carmo: defesa do Sp. Braga cobiçado por grandes

David Carmo renovou recentemente contrato com o Sp. Braga até 2025, tendo ficado blindado com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, valor no entanto que não parece afastar interessados.





Segundo avança 'The Athletic', a Premier League poderá ser em breve o destino do jovem defesa português, com o Manchester United a liderar a lista de interessados na contratação de David Carmo.Mas os red devils não estarão sozinhos na luta pela contratação do jovem jogador de 21 anos, que se estreou na temporada passada na equipa principal dos minhotos, com o jornalista David Ornstein a assegurar que pelo menos 10 clubes diferentes já entraram em conversações com os representantes do jogador. Entre estes clubes, está além do Manchester United mais um dos seus rivais na Premier League.