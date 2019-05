Aos 32 anos, Marafona vai dar novo rumo à carreira, abraçando um projeto no estrangeiro pela primeira vez.

Marafona já encontrou novo clube. O guarda-redes do Sp. Braga vai representar os turcos do Alanyaspor, com quem assinou um vínculo válido por duas temporadas.A confirmação surgiu há alguns momentos, através das redes sociais do Alanyaspor, que terminou o campeonato da Turquia no 9.º lugar.Recorde-se que, há várias semanas, era um dado adquirido que Marafona não iria renovar contrato com o Sp. Braga.