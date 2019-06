Marcelo Goiano apresentado no Sivasspor

O jogador já posou para as fotografias na Turquia, junto dos responsáveis do Sivasspor, e foi aprovado nos exames médicos.







Leia o comunicado dos arsenalistas:



"O Sp. Braga anuncia que acertou a rescisão de contrato com o jogador Marcelo Goiano, que se transfere para os turcos do Sivasspor.



Vencedor da Taça de Portugal 2015/16, Marcelo Goiano representou os Guerreiros durante cinco temporadas, tendo somado 170 jogos oficiais pela equipa principal e apontado 5 golos, para além do pénalti decisivo que valeu ao Sp. Braga a conquista no Jamor.



Goiano foi também capitão de equipa nas duas últimas temporadas, tendo deixado vincado em cada jogo, em cada treino e em cada momento em que representou este símbolo todo o seu profissionalismo e dedicação.



O Sp. Braga agradece a Marcelo Goiano o trajeto comum dos últimos cinco anos, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais.



Agora é oficial. Marcelo Goiano foi apresentado, esta segunda-feira, como jogador do Sivasspor, depois de ter chegado a acordo com o Sp. Braga para a rescisão do seu contrato. O vínculo com o Sivasspor, 11.º classificado na última edição da Liga Turca, é válido por duas épocas, com mais uma de opção.