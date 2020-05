Marcelo Rebelo de Sousa: o adepto do Sp. Braga que esteve nas duas conquistas do Jamor

O Sp. Braga assinala hoje a conquista das duas Taças de Portugal da sua história, em 1966 e 2016, precisamente separadas por 50 anos no mesmo dia 22 de maio e com um denominador comum: Marcelo Rebelo de Sousa.





O Presidente da República, agora com 71 anos, era um adolescente aquando da primeira conquista daquele que reconhecidamente é o seu clube. Marcelo Rebelo de Sousa falou à Next, a TV do Sp. Braga, assinalando os dois momentos."Era um adolescente no dia 22 de maio de 1966. Estava entre a adolescência e a idade adulta e estive na conquista da primeira Taça no nosso Sp. Braga. Estava no estádio e quis depois entrar no relvado para celebrar o golo do Perrichon e a nossa vitória, num jogo difícil disputado com o V. Setúbal", lembrou o Presidente da República, saltando depois 50 anos no tempo: "Dia por dia, cinquenta anos depois entreguei a Taça de Portugal uma segunda vez e como Presidente da República Portuguesa. Como é que podia sonhar em 1966 que 50 anos depois, no dia 22 de maio de 2016, estaria a presidir à final da Taça de Portugal e a entregar ao Sp. Braga a segunda Taça?""Os meus duplos parabéns de um adepto que só não foi adepto, porque era Presidente da República, durante o jogo e na entrega da Taça. Quando terminou o jogo e sentei-me sozinho no automóvel a conduzir aí já fui o adepto do Sp. Braga que se felicitou pela segunda vitória na Taça de Portugal", recordou ainda Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se aqui à final do Jamor de 2016, frente ao FC Porto, e que o Sp. Braga conquistou através do desempate nas grandes penalidades, com Marcelo Goiano a marcar o penálti decisivo.