Marco Torres reforça a defesa do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta quinta-feira a contratação de Marco Torres, central de 18 anos que nasceu em França, mas tem nacionalidade portuguesa. O defesa chega do Nancy, clube no qual completou a formação.





O jogador, que é internacional pelas seleções jovens portuguesas, vai começar por ser na lançado na equipa B e na formação Sub-23 dos minhotos. Torres teve propostas de emblemas franceses e italianos, mas gostou do projeto apresentado pelos arsenalistas e decidiu-se pelo Sp. Braga."É um orgulho poder representar este enorme clube. Estou muito feliz por ter a sorte de vestir esta camisola. É um clube que dá grande confiança aos jovens e isso deixa-me muito confortável", disse, em declarações ao site dos minhotos.Torres é descrito pelo clube como sendo "um defesa central moderno e extremamente maduro, revelando velocidade, qualidade na interceção e grande leitura de jogo". O próprio apresenta-se assim: "Sou um jogador alto, com boa capacidade técnica, que gosta de defender e manter a baliza a zero", frisou.