Matheus admite: «Sou cidadão português como qualquer outro e sonho chegar à seleção»

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS do mês de novembro, e agora admite que sonha em chegar à Seleção Nacional.





O guarda-redes nasceu no Brasil, mas mudou-se aos 22 anos. Casado com uma portuguesa, Matheus tem dupla nacionalidade e admite que ser convocado por Fernando Santos faz parte dos seus sonhos."Sou um cidadão português como qualquer outro, mesmo que tenha nascido no Brasil. E o meu sonho é chegar à seleção. Para isso, preciso ficar focado no meu clube, já que a convocatória é uma consequência do que faço no Braga. Se tiver a oportunidade de ser chamado, vou aproveitar", afirmou, ao 'Blog do Rafael Reis'.Matheus confessa ainda que o seu objetivo presente e futuro passa sempre pelo Sp. Braga."Quero ser como o Rogério Ceni (São Paulo) e o Fábio (Cruzeiro). Tenho esse desejo de bater recordes por uma único equipa. Mas sei o que me vai colocar na história mesmo é ganhar o título nacional pelo SP. Braga", sublinhou.