Matheus ambicioso: «Não me sinto realizado. Quero mais títulos no Sp. Braga»

O guarda-redes Matheus, de 28 anos, é o elemento que está há mais tempo no plantel do Sp. Braga, desde 2014/15, e garante que não está "acomodado". "O plantel quer fazer história e vamos em busca disso, com trabalho a cada dia", afirmou, em declarações à Next.





"Sinto-me feliz, mas realizado não! Quero mais e quero conquistar mais títulos com este clube", atirou. Matheus frisou a importância desta pausa do campeonato para "afinar alguns aspetos" e apontou à vitória sobre o Nacional, jogo que se realiza este sábado.: "Pausa muito importante, tivemos duas semanas de trabalho e creio que foram muito produtivas e espero que possamos mostrar isso no jogo [com o Nacional].": "É sempre melhor trabalhar após vitórias. Vamos buscar dar sequência a esse resultado e estas semanas foram importantes para acertar algumas coisas que eram necessárias e esperamos dar continuidade frente ao Nacional.": "O processo... Sabemos que demora tempo, nós começámos a mostrar desde o primeiro jogo, infelizmente as vitórias não surgiram... Em Tondela voltaram os golos e as vitórias e, graças a Deus, não sofremos golos.": "O Nacional é um adversário difícil, mas estamos conscientes de que em todos os jogos vamos entrar para vencer, olhos nos olhos e em busca da vitória.": "Passa ao lado. É passado... Temos de pensar no presente e fazer com que isso aconteça. Temos de entrar no jogo em busca da vitória.": "Sinceramente não [esperava estar no Sp. Braga nesta altura]. Deus tem os seus planos, foi aqui que construí a minha família, que conheci a minha esposa e nasceram os meus filhos. Não pensei que ainda estaria aqui. Mas já faço parte deste país e espero continuar a dar alegrias ao clube e adeptos.": "Agora está mais difícil sentir esse carinho por causa da pandemia, mas sim, eles são fantásticos.""A responsabilidade aumenta e a cobrança também. Mas não quero acomodar-me, quero mais. O plantel quer fazer história e vamos em busca disso, com trabalho a cada dia.": "Eles têm de aproveitar o que o clube oferece, poucos oferecem esta qualidade, não falta nada aos jogadores que só têm de focar-se em trabalhar. Chegando à equipa principal, é dar continuidade ao trabalho. O plantel é fantástico, acolhe todos os que chegam de braços abertos.": "Sinto-me feliz, mas realizado não! Quero mais! Mas é como já disse. Há que continuar a trabalhar e dedicar-me ao máximo a cada dia. Não me vou acomodar. Quero conquistar mais títulos com este clube.""As mais marcantes são a conquista da Taça da Liga, depois de uma lesão complicada no joelho. Conseguimos conquistar esse título e fechar a Liga no 3.º lugar, essa época fica na histórica. Os recordes nós olhamos para eles mas deixamos de lado porque temos é de focar-nos no trabalho. É importante deixar um legado e uma história no clube, quero continuar a fazer história no clube."