Matheus colocou a leilão uma camisola do benfiquista Gabriel

A campanha de solidariedade protagonizada por Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, continua a avançar. Agora está a ser leiloada uma camisola de Gabriel, jogador do Benfica, cujo valor reverte na totalidade a favor de famílias carenciadas de Portugal.





O leilão da camisola oficial do médio das águias começou esta segunda-feira e decorre até às 23h59 desta sexta-feira. A base de licitação é de 50 euros e o leilão decorre na página de Facebook oficial do guarda-redes do Sp. Braga.Já foi concluído um primeiro leilão, de uma camisola de competição do próprio Matheus, cuja licitação mais elevada foi de 160 euros.Recorde-se que, paralelamente, Matheus tem promovido uma campanha de recolha de alimentos e bens essenciais para repartir também por famílias carenciadas, sendo que esta segunda-feira já esteve a distribuir muitos desses bens doados por cidadãos.Esta ação solidária levada a cabo pelo jogador conta com o apoio da empresa Creative Center e ainda da Assembleia de Deus Ebenezer de Braga.