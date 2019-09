Matheus: «Desfrutar esta vitória a pensar já no próximo»

Aquela defesa ao minuto 52 a negar o golo a Dendoncker... Esteve aí a chave para o Sp. Braga ir atrás da vitória. A equipa da casa entrou muito forte na segunda parte, mas encontrou em Matheus um muro completamente intransponível.

"Sim, foi muito importante, mas todos estão de parabéns. Temos trabalhado muito, mas os resultados não têm aparecido. Hoje [ontem] conseguimos. Foi uma noite muito feliz para o Sp. Braga, pois estávamos tranquilos e sabíamos que éramos capazes. Fomos! Agora temos de desfrutar esta vitória a pensar já no próximo jogo para o campeonato", destacou o número 1 bracarense após o final da partida.

O sorriso na face do brasileiro não deixava esconder a felicidade do guardião. "Estávamos a precisar muito de um triunfo como este. Como já disse, temos trabalhado muito e agora sentimos que tudo isso foi correspondido. A partir daqui só temos um caminho. Continuar com o foco, humildade e alegria. No fim, logo veremos o que conseguimos fazer", conclui Matheus, que também evitou o golo a Rúben Neves já em período de descontos.