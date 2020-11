Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Matheus desvaloriza resultado diante do Leicester: «Derrota não vai deixar nenhuma marca» Guarda-redes do Sp. Braga confiante para o embate com o Benfica, no próximo domingo





• Foto: LUSA / EPA