Matheus e a conquista da Taça de Portugal: «Foi uma vitória difícil mas merecemos»

Matheus defendeu a baliza do Sp. Braga na final da Taça de Portugal contra o Benfica, que os arsenalistas venceram por 2-0, e prestou as primeiras declarações após a conquista do troféu, depois de ter falado ao telemóvel com a família.





"Estou a falar com a minha família que é o mais importante. Independentemente do que aconteça estão sempre connosco. A vitória é para todos eles", começou por dizer o guarda-redes dos minhotos, que destacou a justiça do triunfo dos jogadores orientados por Carlos Carvalhal."Foi uma vitória difícil, mas merecemos. Nas últimas semanas fomos muito criticados, porque os resultados não apareciam. Por isso, a família é tão importante, porque dão-nos apoio, nestas horas mais complicadas", concluiu Matheus.