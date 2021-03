Matheus e a derrota com o Benfica: «Mostrámos a nossa alma guerreira»

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, lamentou a derrota diante do Benfica e admitiu que a expulsão de Fransérgio complicou a tarefa dos minhotos. Ainda assim, o guardião garante que o resultado não tira ambição à equipa até final do campeonato.





"Ficou complicado mas mostrámos a nossa alma guerreira. Lutámos até ao final, não conseguimos. Agora é continuar a nossa caminhada. O nosso pensamento é jogo a jogo. Infelizmente, nestes dois jogos somámos um ponto. Continuamos com o objetivo. Vamos lutar por isso, agora é descansar", afirmou Matheus, à Sport TV, na 'flash-interview'.Sobre a paragem nas próximas semanas para as seleções nacionais, Matheus diz que servirá para "refrescar". "É importante para descansar os jogadores. Depois vamos continuar a pensar no objetivo", concluiu.