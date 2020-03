Matheus é cidadão português e já pode representar a Seleção Nacional

Matheus vive dias felizes, não só por ontem ter celebrado 28 anos, mas também por já ser um cidadão português. O processo de naturalização do guarda-redes do Sp. Braga foi concluído na semana passada, pelo que o jogador já pode gozar dos direitos dos cidadãos portugueses e... dos jogadores, nomeadamente representar a Seleção Nacional.





"Todos os jogadores têm o sonho de chegar à seleção. E agora tenho esse privilégio de poder chegar à seleção do meu país. Eu não penso nisso como algo de imediato, pois para já quero usufruir dos privilégios de qualquer cidadão português, os seus direitos e deveres. Mas claro que qualquer jogador sonha ser internacional pelo seu país", comentou Matheus, em conversa com os jornalistas esta segunda-feira."É uma alegria imensa. Na minha família só eu não era português. Eu até dizia em brincadeira que eu era um intruso. Eu já me sentia português, mas não tinha os documentos. Agora tenho-os", afirmou Matheus, que chegou a Portugal no verão de 2014 para representar o Sp. Braga, onde permanece."Os meus dois filhos já nasceram em Portugal e são portugueses. A minha esposa já era portuguesa quando a conheci", acrescentou Matheus.