Matheus e o duelo com Paulo Fonseca na Liga Europa: «Quero vencer-te»

Falta menos de uma semana para o arranque da fase a eliminar da Liga Europa, com o Sp. Braga a receber a Roma de Paulo Fonseca da Pedreira na próxima quinta-feira. Em Itália este encontro já está na ordem do dia e o guarda-redes do Sp. Braga Matheus garantiu ambição total para este confronto, em entrevista ao jornal 'Corriere Dello Sport'.





"Paulo, lembras-te de mim? Quero vencer-te". Era este o título principal de uma entrevista onde o guarda-redes arsenalista recordou a ligação com Paulo Fonseca, com quem trabalhou nos minhotos. "O Paulo adquiriu experiência e maturidade, mas já na altura se percebia que ele era um treinador ambicioso e bem-preparado. Notava-se talento e muita atenção pela tática. Conquistámos a Taça de Portugal, um troféu histórico para o clube", disse Matheus, que nessa fase era aposta nas taças e Liga Europa, com Marafona a ser o dono da baliza no campeonato."Vamos tentar [vencer a Roma], porque essa é a nossa mentalidade. Respeitamos o adversário,mas acreditamos na nossa qualidade", apontou, sem se alongar sobre Dzeko, avançado bósnio que foi protagonista de um recente caso de indisciplina. "É indiferente. Estou habituado a estudar ao detalhe todos os adversários em vídeo. Fa-lo-ei com Mkhitaryan, Borja Mayoral e todos os outros", assegurou Matheus.O guardião focou ainda a importância da estabilidade para os guarda-redes. "O segredo da baliza estará na tranquilidade. Aqui no Sp. Braga tenho sido capaz de crescer, num percurso de vários anos com o clube e muitos colegas. É muito importante para um guarda-redes ter essa estabilidade", apontou ainda.