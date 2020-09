Matheus e o objetivo da pré-época: «À procura de melhorar a cada dia»

Com 158 jogos pelo Sp. Braga, Matheus vai na sétima temporada ao serviço dos minhotos e é o elemento mais antigo do plantel.





O guarda-redes brasileiro falou esta manhã aos meios do clube, antevendo o jogo deste sábado, frente ao Valladolid, às 19 horas, no Estádio Municipal de Braga e que terá transmissão televisiva na NEXT e em diferido no Canal 11, a partir das 22h30."Estamos a assimilar o mais depressa possível os processos que o treinador quer e isso tem-se visto nos jogo de preparação. Estamos a fazer tudo o que o treinador nos pede e, por isso, creio que está a correr tudo muito bem"."A concorrência é muito boa. Todos lutam por um lugar e a disputa é sadia porque o que importa é todos estarmos unidos em prol dos objetivos"."Os jogadores que agora chegaram foram bem recebidos e todos nós estamos alegres. Isso é muito importante neste momento"."É a sétima época no Braga. Cheguei em 2014, mas diariamente é preciso mostrar o nosso carácter. É o que tenho procurado fazer desde o primeiro dia"."Não muda nada o facto de ser um jogo de preparação contra uma equipa estrangeira. A nossa preocupação é continuar a fazer o que o treinador tem pedido, que é aquilo que temos feito. Vamos à procura de melhorar a cada dia, a cada jogo para executarmos da melhor maneira possível as ideias que estão a ser implementadas".