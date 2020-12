Matheus foi eleito o melhor guarda-redes da Liga do mês de novembro

Matheus foi eleito o melhor guarda-redes da Liga NOS do mês de novembro. O guardião brasileiro colheu 19% dos votos dos treinadores principais do campeonato, ficando à frente de Bruno Varela, do V. Guimarães (18%) e Daniel Guimarães, do Nacional (13%).





O camisola 1 dos arsenalistas esteve presente em três partidas da Liga - ante Famalicão, Benfica e Farense -, no pretérito mês e sofreu dois golos, ambos na vitória no Estádio da Luz, por 3-2.