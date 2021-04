Matheus: «Frase 'Aqui é Braga!' surgiu naturalmente. Mas ficou, para os adversários nos respeitarem»

Matheus e Marcelo Goiano foram convidados pelo Sp. Braga a recordar, através da Next, alguns momentos marcantes vividos no clube, que comemora os 100 anos em 2021, passando pela conquista da Taça de Portugal em 2016 ou pelas aventuras europeias.





"Após um jogo da Liga Europa, em que nos apurámos para a fase seguinte, chegámos ao balneário e aí é que surgiu a frase 'Aqui é Braga!'. Estávamos na brincadeira mas a coisa era séria e ficou. Era para os adversários nos respeitarem, pois esta é a nossa casa, a nossa fortaleza. Essa frase surgiu naturalmente mas pegou e, ano após ano, continua a ser lembrada. Aqui é Braga!", contou Matheus, guarda-redes de 29 anos que chegou ao clube em 2014/15. É natural do Brasil, mas há cerca de um ano adquiriu também a nacionalidade portuguesa.Marcelo Goiano, de 33 anos, chegou à Pedreira ao mesmo tempo que o amigo, mas saiu há dois anos para os turcos do Sivasspor. No entanto, não foi esquecido pelos guerreiros nem pelos seus adeptos, já que foi incluído no onze ideal do centenário do Sp. Braga.O lateral-direito recordou a conquista da Taça de Portugal, em 2016, frente ao FC Porto. "Foi difícil, porque na época anterior tínhamos perdido nos penáltis [diante do Sporting]. Então, quando os dois jogadores do FC Porto erraram os penáltis eu percebi que podia marcar e dar o título. É uma pressão... Mas é a responsabilidade boa de saber que podes gravar o teu nome na história do clube. Graças a Deus consegui fazer o golo e o Sp. Braga conquistou o troféu que tanto desejava", anotou Goiano.