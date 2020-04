Matheus já iniciou entrega de bens a famílias carenciadas

Matheus iniciou esta nova semana colocando mãos à obra - devidamente equipado com luvas e uma máscara - em prol da sua campanha de solidariedade anunciada durante o fim-de-semana. Após a recolha de uma boa quantidade de bens essenciais (desde comida a produtos de higiene), o guarda-redes do Sp. Braga já iniciou a distribuição por famílias carenciadas.





"Começaram as entregas das cestas com os bens essenciais. Obrigado a cada um de vocês que estão a ajudar-nos a ajudar estas famílias", escreveu Matheus na sua página do Facebook, deixando ainda um apelo: "Ajude-me a ajudar."Recorde-se que, além da campanha de recolha e entrega de alimentos e outros produtos essenciais, o guarda-redes do Sp. Braga também está a promover um leilão de artigos desportivos, entre eles camisolas de competição, cujo valor será doado na totalidade a famílias carenciadas.