Matheus: «Não vai ser preciso ir a penáltis»

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, acompanhou Ricardo Sá Pinto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão do playoff de acesso à Liga Europa, frente ao Spartak Moscovo, na Rússia e demonstrou confiança de que a equipa vai alcançar a fase grupos da competição."Estamos preparados para todos os momentos do jogo. Esta equipa é como uma família e vai dar uma boa resposta. Não vai ser preciso ir a penáltis", começou por dizer.O guardião brasileiro, de 27 anos, reiterou a sua confiança, mas antecipa um encontro complicado. "Como o míster disse, vai ser difícil. É uma equipa forte em todos os momentos, mas estamos preparados. Sabemos da força da nossa equipa, não só dos 11 mas de todo o plantel. Juntos somos uma família. Estamos preparados e se Deus quiser vamos conseguir a qualificação", destacou.