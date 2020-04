Matheus promove leilão para ajudar famílias portuguesas carenciadas

Matheus, guarda-redes do Sp. Braga que há poucas semanas passou a ser cidadão português, lançou uma iniciativa solidária, designada como "Leilão Solidário - Famílias de Portugal". A iniciativa, que começa já hoje, domingo, visa leiloar objetos de desporto e doar a totalidade do valor angariado às famílias carenciadas de Portugal.





"O "Leilão Solidário - Famílias de Portugal" é uma acção desenvolvida por Matheus Lima Magalhães e tem como objectivo leiloar objectos desportivos entre os indivíduos que participem de acordo com os requisitos estipulados no presente regulamento, bem como efectuar o donativo do total do valor angariado no leilão às famílias carenciadas de Portugal, sinalizadas em conjunto com a Assembleia de Deus Ebenezer de Braga. O leilão destina-se a todos os indivíduos (pessoas singulares), maiores de idade, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e no Brasil. O leilão decorrerá a partir do dia 5 de abril", lê-se numa nota divulgada na página do Facebook de Matheus, guarda-redes de 28 anos.Paralelamente, o jogador também promoveu uma recolha de alimentos e bens essenciais, igualmente destinadas às famílias carenciadas, numa fase particular marcada pela pandemia do coronavírus. "Sabem o que o vírus causou na nação e noutras nações. Estou a começar uma campanha de recolha de alimentos, ou aquilo com que puder contribuir, para ajudar famíliar com necessidades, que passam por uma aperto financeiro. Muitas famílias com elementos que foram embora dos trabalhos, outros com cortes salariais... O pouco que você der talvez venha a ser muito para a família que for ajudada", disse o guarda-redes arsenalista, na sua página do Facebook.