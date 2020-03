Matheus recorda lesão grave da época passada: «Pensei em desistir»

Matheus diz estar a viver "a melhor temporada" desde que chegou ao Sp. Braga, no início da temporada 2014/15. Um momento de sucesso individual, e também coletivo dada a conquista da Allianz Cup, que sucede a uma temporada 2018/19 da qual não existem boas recordações, em virtude a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contraída no final de agosto de 2018.





"É a lesão mais grave de jogadores. Mas a família ajudou-me muito, sempre do meu lado, contribuindo para que pudesse voltar a este grande nível. Pensei em desistir, acordava triste e chorei, mas depois via os sorrisos dos meus filhos e da minha esposa e isso animava-me. Emociona-me falar sobre isto, porque é nestes momentos quem vês com quem podes contar. A família e o Sp. Braga foram muito importantes", explicou Matheus."Então esta época está a ser a melhor aqui no Sp. Braga. A conquista da Taça da Liga marca a temporada. E individualmente está a ser a minha melhor época", reforçou Matheus, ainda que esta temporada tenha começado de forma diferente para os guarda-redes do Sp. Braga, atendendo à rotação implementada por Ricardo Sá Pinto nos primeiros meses da época, dando espaço a Matheus, mas também a Eduardo e Tiago Sá."Não foi fácil. Eu, o Eduardo e o Tiago conversávamos sempre e não sabíamos quem ia jogar. O Eduardo, sendo o mais experiente, dizia sempre para ficarmos tranquilos, pois quem jogasse estaria preparado. Foi uma experiência diferente que vivi. Uma aprendizagem também", apontou o... português Matheus , de 28 anos.