Matheus: «Se nesta Páscoa não tiverem forma de rechear a vossa mesa, vou ajudar-vos»

Matheus reforçou a sua veia solidária agora que se aproximam os dias de celebração da Páscoa, este ano bem diferente do habitual devido às restrições relacionadas com o coronavírus.





"Se nesta Páscoa não tiverem forma de rechear a vossa mesa, entrem em contacto comigo. Vou ajudar-vos", escreveu o guarda-redes do Sp. Braga, na sua página do Facebook, ele que tem estado a desenvolver uma iniciativa solidária desde o início da semana, com a entrega de bens alimentares e outros de primeira necessidade por famílias carenciadas."Chegamos à época em que todos devemos lembrar de coisas tão importantes como a amizade, a bondade e a fraternidade. Nesta Páscoa, abro os meus braços para todos vocês. Por favor, não tenham problema em enviar-me mensagem, estou aqui para ajudar. Se nesta Páscoa não tiverem forma de rechear a vossa mesa, entrem em contacto comigo. Vou ajudar-vos. Se conhecerem alguma família nestas condições, enviem-me mensagem a explicar a situação.Não se preocupem. Jamais irei expor os vossos pedidos de ajuda. Sintam-se em casa e vejam-me como vosso amigo. Estou aqui para ajudar. Páscoa é mais do que a fé na palavra de Deus e na ressurreição de Jesus, é demonstrar com actos aquilo em que acreditamos.Que façamos desta Páscoa, a melhor Páscoa possível."