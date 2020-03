Matheus sobre o coronavírus: «Todos pensavam que era só uma gripezinha...»

Instalado na sua casa em Braga, junto da esposa e os dois filhos, Matheus contou aos jornalistas como tem vivido os tempos atuais, de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. "Todos achavam que era só uma gripezinha mas é algo muito mais sério. Só juntos vamos dar a volta a isto", resumiu o guarda-redes do Sp. Braga.





"Todos fomos apanhados de surpresa com esta situação. Eu tenho tirar o lado positivo disto, que é poder estar junto da minha família, poder ver o crescimento e a evolução dos meus filhos todos os dias. É algo que não tem preço. Temos de tirar o lado bom e aproveitá-lo ao máximo", referiu, revelando que evita assistir às notícias na televisão sobre a Covid-19: "Aqui é só Panda, desenhos animados... Também para que os meus filhos não vejam essas notícias. O que os olhos vêem, o coração sente. E se começarmos a ver coisas ruins, vamos ficar chateados."Matheus vive uma casa, onde tem espaço para poder treinar. "Vou fazendo os planos que o clube indica. Mas não é a mesma coisa", referiu, antes de esmiuçar a importância do fator psicológico nesta fase. "Acho que sim. Mas os jogadores são todos profissionais. A carreira é curta e têm de estar bem. Estamos todos focados e, apesar do primeiro pensamento muitas vezes ser a saúde, todos querem estar bem. Ter foco e concentração nesta altura é difícil, mas sendo profissionais...", explicou.Matheus tem evitado ver notícias na televisão, mas não deixa de acompanhar a evolução da pandemia, até porque tem família no Brasil e na China. "No Brasil não está a ser fácil. Os meus pais estão em casa, saem só para supermercado, farmácia ou postos de combustível... Tenho o meu irmão na China, também de quarentena, fechado num quarto de hotel. Só juntos vamos passar isto", contou o guarda-redes do Sp. Braga.